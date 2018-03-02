Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Встреча глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии состоится в Астане 16 марта


Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане состоится 16 марта, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом сообщил журналистам в пятницу временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Мусиенко.

"Встреча глав МИД состоится 16 марта. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сказал об этом", - рассказал Мусиенко. По его словам, глава МИД Казахстана рассказал, что в столице Казахстана ожидается встреча трех министров стран-гарантов астанинского процесса.



 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации