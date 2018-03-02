Премьер-министр Грузии воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили в мемориале Цистернакаберд воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, премьер-министра Грузии сопровождали министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян и заместитель мэра Еревана Камо Ареян.

Гиорги Квирикашвили возложил венок к Мемориалу, цветы к Вечному огню и минутой молчания воздал дань памяти невинных жертвах.

Он также полил ель, посаженную им в Аллее памяти в 2016 году.

Грузия входит в число стран, которые еще не признали Геноцид армян.