Киностудия Walt Disney и создатель комиксов Marvel на неделю перенесли мировую премьеру своего блокбастера "Мстители: Война бесконечности" - с 4 мая на 27 апреля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Об этом стало известно из обмена сообщениями в твиттере между Marvel и актером Робертом Дауни-младшим (исполнителем роли "Железного человека" - магната Тони Старка, одного из главных персонажей "Мстителей").

"Есть ли шанс увидеть фильм раньше?", - спросил актер, на что Marvel ответила: "Для вас - все, что угодно, мистер Старк! 27 апреля подойдет?".

Изменение затронет главным образом Северную Америку, так как в большинстве стран мира премьера фильма и так ожидалась в эту дату.