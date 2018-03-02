В работе аэропортов в Европе продолжились сбои из-за непогоды

Аэропорты в ряде городов Швейцарии, Великобритании и Ирландии частично или полностью прекратили работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщают в пятницу аэропорты.

Аэропорт Женевы, закрывшийся ранее в пятницу из-за неблагоприятных погодных условий, объявил на своем сайте о возобновлении работы. Тем не менее, администрация аэропорта предупреждает, что из-за пассажиры по-прежнему могут столкнуться с отменами и задержками рейсов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

До субботы закрыты три крупнейших аэропорта Ирландии, в частности аэропорт Дублина. "Из-за предупреждения о сильных снегопадах, авиакомпании приостановили все полеты из и в аэропорт Дублина до 3 марта", - говорится в сообщении аэропорта.

Также о закрытии до субботы сообщает аэропорт города Корк и аэропорт города Шаннон.

В Великобритании из аэропортов Бристоля и Эдинбурга временно прекратила вылеты авиакомпания easyJet. До 11:00 по местному времени (14:00 по мск) был закрыт аэропорт Кардиффа.