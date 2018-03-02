Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Гарегин Мелконян освобожден от должности первого заместителя министра экономического развития и инвестиций Армении по собственному заявлению. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Гарегин Мелконян занимал эту должность с 2013 года.