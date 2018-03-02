Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Гарегин Мелконян освобожден от должности первого заместителя министра экономического развития и инвестиций Армении


Решением премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Гарегин Мелконян освобожден от должности первого заместителя министра экономического развития и инвестиций Армении по собственному заявлению. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Гарегин Мелконян занимал эту должность с 2013 года.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации