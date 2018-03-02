Президент Армении назначил новых послов в Индонезии и Нидерландах

Президент Армении Серж Саргсян 2 марта подписал указы о назначении Дзюник Агаджанян послом Армении в Индонезии (резиденция в Джакарте), а Гарегина Мелконяна послом Армении в Королевстве Нидерландов (резиденция в Гааге).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, согласно другому указу президента Дзюник Агаджанян освобождена от должности посла Армении в Нидерландах и постоянного представителя Армении в Организации по запрещению химического оружия.

Президент также подписал указ об освобождении Анны Агаджанян от должности посла Армении в Индонезии и Малайзии.