Меркель и Трамп выразили обеспокоенность после высказываний Путина о новых ракетах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили выступление президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он объявил о создании в РФ новейших оружейных систем, говорится в заявлении представителя германского правительства Штеффена Зайберта, распространенном в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Канцлер Германии и президент США обеспокоены высказываниями российского президента Путина о разработках в области оружейных систем, которые окажут негативное влияние на усилия международного сообщества в области контроля над вооружениями", - отмечается в документе.

Меркель и Трамп также обсудили ситуацию в Сирии и призвали Россию "прекратить участие в бомбардировках Восточной Гуты и склонить режим [президента Сирии Башара] Асада к прекращению наступательных операций".

"Оба были едины во мнении, что сирийский режим и его российских и иранских союзников следует призвать к полному выполнению резолюции 2401 Совета Безопасности ООН", - отметил Зайберт.

Меркель и Трамп считают, что Дамаск "необходимо привлечь к ответу за дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте", предполагаемое применение химического оружия, "нападения на мирных жителей и гуманитарную блокаду".





