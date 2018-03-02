В Саудовской Аравии введено обязательное чипирование верблюдов

Власти Саудовской Аравии ввели обязательное чипирование самого распространенного домашнего скота в королевстве - верблюдов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Al Arabia.

В Министерстве окружающей среды, водного и сельского хозяйства уточнили, что программа по маркировке животных, численность которых насчитывает по всей стране 1,4 млн особей, действует уже пять лет. Однако раньше это делали по желанию владельцев. К настоящему времени, несмотря на усилия работников министерства и агитационную программу, зарегистрировать удалось лишь 14,2% верблюдов.

Согласно статистике, наибольшее поголовье верблюдов в столичной провинции - Эр-Рияде (322 тыс.), на втором месте - Эш-Шаркия (256 тыс.).

Как отметили в Минсельхозе, кампания призвана гарантировать продовольственную безопасность, так как мясо и молоко этих животных очень популярны среди местных жителей.