99-летний австралийский пловец установил мировой рекорд

99-летний австралийский пловец, судя по всему, установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на 50 метров вольным стилем, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Джордж Коронес преодолел эту дистанцию за 56,12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд. Он соревновался в возрастной категории 100-104 года, так как в апреле ему исполнится ровно 100 лет.

Он обошел предыдущий рекорд 2014 года на 35 секунд. Сейчас результат проверяется спортивной федерацией.

В этой возрастной категории Джордж Коронес был единственным пловцом. Заплыв был организован специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд.

"Мы только что стали свидетелями исторического момента", - написала команда Australian Dolphins на своей странице в "Фейсбуке".