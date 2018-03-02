Мороз и ветер в Великобритании стали причиной отмены поездов и авиарейсов

Несколько поездов между Лондоном и Брюсселем и Лондоном и Парижем отменены из-за неблагоприятных погодных условий в Великобритании, как передает Арменпресс, об этом сообщила компания "Евростар".

Необычно низкие для начала марта температуры в сочетании с сильнейшим шквалистым ветром создали в британской столице, а тем более в других регионах страны немало проблем.

"В связи с тяжелыми погодными условиями в Великобритании мы с сожалением уведомляем вас об отмене следующих поездов", — говорится в сообщении "Евростара" в Twitter. Далее следует список из десятка отмененных поездов.

Перебои с железнодорожным движением наблюдаются и внутри страны. Об отменах и задержках поездов сообщили все крупнейшие железнодорожные компании. Причиной перебоев стали поломки поездов, обледенение путей и обрывы линий электропередачи.

Закрыты некоторые участки лондонского метро.

Тяжелая обстановка царит и в аэропортах страны. Аэропорты Эдинбурга и Глазго не работают вовсе: Британское бюро впервые объявило о максимально возможном, "красном" уровне угрозы в Шотландии. Крупнейшие английские аэропорты – Хитроу, Гатвик, Стэнстед, аэропорт Манчестера объявляют о массовых отменах и переносах рейсов.

Не лучше ситуация и на дорогах страны: местные власти рекомендуют без крайней необходимости никуда не ездить на машине. Дорожные службы работают в усиленном режиме, поступают сообщения о многочисленных мелких ДТП.

По меньшей мере, девять человек погибли в результате непогоды.