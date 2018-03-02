Более 2,5 тысячи рядовых британцев пригласили на свадьбу принца Гарри

Британский принц Гарри и его невеста, американская актриса Меган Маркл пригласили на свою свадьбу в Виндзорский замок 2 тысячи 640 рядовых жителей страны, объявил в пятницу Кенсингтонский дворец, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия, на самой церемонии будут присутствовать родственники и друзья пары, члены королевских семей Европы, а также официальные лица. Однако сразу после церкви молодожены проедут в карете по центру Виндзора, дав тем самым возможность принять участие в празднике гораздо большему числу людей.

В число тех, кто получит возможность с самых лучших мест понаблюдать за приездами жениха, невесты и гостей в церковь, а потом за выездом кареты с молодоженами из Виндзорского замка, войдут 1,2 тысячи молодых людей, проявивших лидерские качества в разных сферах, а также 200 представителей различных благотворительных организаций, 100 учеников местных школ и более тысячи сотрудников королевских дворцов.