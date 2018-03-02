В Восточной Гуте началась операция против террористов при поддержке ВКС РФ

В Восточной Гуте в ответ на провокации террористов проводится крупномасштабная операция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Провокация со стороны незаконных вооруженных формирований сделали необходимой и неизбежной наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС РФ", - сказала Захарова.

Вместе с тем, по ее словам, "боевики оказывают упорное сопротивление, сообщается о применении ими американских ПТРК (переносные противотанковые ракетные комплексы)".