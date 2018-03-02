Премьер-министр Грузии высоко оценивает армяно-грузинские политические отношения

Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили высоко оценивает армяно-грузинские политические отношения. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в заявлении по итогам встречи по завершении состоявшихся в правительстве Армении переговоров.

«Армению и Грузию связывают многовековая дружба и добрососедские отношения: это та основа, на которой мы сумели установить межгосударственные отношения нового типа, и мы рады, что двусторонние отношения развиваются в позитивной динамике. В прошлом году мы отметили 25-летний юбилей установления дипломатических отношений, именно в течение этих лет стало возможным развивать основанное на доверии взаимовыгодное партнерство между двумя нашими братскими народами», - сказал премьер Грузии.

Он подчеркнул, что в прошедшем 2017 году были проведены многочисленные двусторонние встречи высокого уровня, в начале прошлого года Грузию посетил премьер-министр Армении, а премьер Грузии сегодня с ответным визитом находится с Армении.

«Также в конце прошлого года, в декабре, с официальным визитом Грузию посетил Президент Армении, и я рад, что политические отношения между двумя нашими странами находятся на действительно высоком уровне. О значимости визита и многообразии вопросов говорят наши дипломатические отношения, и я хочу отметить, что в состав нашей делегации входят как министры, так и представитель парламентской группы дружбы», - сказал Гиорги Квирикашвили.

Он выразил удовлетворение итогами сегодняшних переговоров, подчеркнув, что в течение всего дня продолжатся переговоры по различным направлениям, будут проведены очень необходимые встречи. «Спасибо моему другу за теплый прием и желаю успехов нашему дружественному, братскому государству», - заключил премьер Грузии.