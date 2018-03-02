Весивший больше центнера парень сбросил вес и превратился в диснеевского принца

Пользователь Reddit по имени Джефф (Jeff) опубликовал фотографии, на которых показал свой внешний вид до и после похудения на 34 килограмма.

«Я потерял много веса, грусти и волос на лице. И по-новому посмотрел на жизнь. Помните, что себя нужно любить», — подписал он снимки, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Публикация за несколько часов собрала почти 100 тысяч одобрений и более пяти тысяч комментариев. Множество пользователей заметили, что, потеряв лишний вес, парень стал сильно походить на главных героев мультфильмов Disney.

Он также поделился секретом похудения: по его словам, лишний вес ушел, когда Джефф отказался от вредных перекусов, занялся йогой и домашними тренировками, а также значительно уменьшил объем употребляемого алкоголя. Это помогло ему сбросить 34 килограмма, хотя еще несколько месяцев назад он весил больше 110 килограммов.