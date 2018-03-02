Арташес Гегамян: Предотвратить надвигающуюся на нашу планету катастрофу «библейских пропорций»

Конец 2017 года и первые месяцы т.г. воистину были насыщены интеллектуальным штурмом со стороны представителей мировой политической, финансовой, научной элиты, имеющим целью осмыслить глобальные проблемы в отношениях между государствами, объединениями государств, проблемы обеспечения мира и предотвращения войн, установления справедливого экономического порядка на международном уровне. Так, в ноябре 2017 года Римский клуб представил доклад “Come one! Капитализм, близорукость население и разрушение планеты”, приуроченный к своему полувековому юбилею (далее Юбилейный доклад). Ведущие аналитики из разных стран были единодушны в своем вердикте: Юбилейный доклад Римского клуба, написанный двумя президентами клуба – Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вайкманом, при участии тридцати четырех других членов клуба – это один из важнейших документов нашего времени. В нем дана осмысленная и убедительная критика современного капитализма, жесткое неприятие финансовых спекуляций, отказ от упрощенного восприятия мира, объективная необходимость развития альтернативной экономики, выработки единой глобальной гармоничной цивилизации.

Спустя месяц после опубликования Юбилейного доклада, Белый дом (США) официально распространил Стратегию национальной безопасности США (далее Стратегия), в которой прямо записано, что среди трех главных вызовов-угроз – «ревизионистские державы Китай и Россия» (под «ревизионизмом» понимается принципиальный отказ от однополярного мира), «государства-изгои Иран и Северная Корея» и «джихадистские террористические группы». Основное внимание уделено двум великим державам – Китаю и России, и, как написано в Стратегии, они «стремятся формировать мир, который противоречит аме­риканским ценностям и интересам». При этом, как подчеркнуто в этом документе, «Россия имеет целью ослабить влияние США в мире и отделить Америку от ее союзников и партнеров». Далее читаем: «Соединенные Штаты и Европа будут вместе противостоять российской подрывной деятельности и агрессии, а также угрозам, которые представляют собой Северная Корея и Иран». Я специально привожу те выдержки из Стратегии, где упоминается ближайший стратегический союзник Армении – Российская Федерация и дружественная нам Исламская Республика Иран. В этой связи сделаю небольшую ремарку. Так, 25 января т.г. Чрезвычайный и Полномочный посол США в Республике Армения Ричард Миллз на встрече с членами Постоянной комиссии Национального Собрания РА по внешним сношениям представил Стратегию национальной безопасности США. Ваш покорный слуга обратился к уважаемому послу с просьбой дать совет: какую внешнюю политику должна Армения проводить, чтобы не ставить под удар полуторамиллионную армянскую диаспору США, более двух с половиной миллионов наших соотечественников, проживающих в Российской Федерации, и двухсот пятидесятитысячную армянскую диаспору Ирана в свете упомянутых в Стратегии угроз в лице России, Ирана, а также Китая, с которым Армения в последние годы успешно осуществляет перспективные экономические проекты, не говоря уже о гуманитарных проектах, осуществляемых на безвозмездной основе со стороны Китайской Народной Республики. Учитывая договоренность о разумной конфиденциальности этой встречи с Американским послом, замечу лишь, что после обмена мнениями с господином Р. Миллзом я подарил ему книгу «Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века» в качестве письменного свидетельства о моем видении будущего Республики Армения в современном беспокойном мире.

Далее, 2 февраля 2018 г. США представили новую ядерную доктрину (НЯД). Примечательно, что в примечании к этому документу глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил, почему США так сосредоточены на России: «Это ответ на развитие российского потенциала и на природу их стратегии и доктрины». По его мнению, Россия «определенно вернулась в конкуренцию великих держав».

На этом фоне далеко не случайно, что 16 февраля т.г., открывая 54-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, в своем приветственном слове председатель конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер озвучил такую фразу: «В прошлом году мир стал ближе – слишком близко – к началу значительного конфликта». При этом доктор В. Ишингер добавил, что «в этом году форум будет проходить под девизом «К краю пропасти и обратно!». Ознакомившись с подборкой высказываний отдельных далеко не ординарных ораторов, выступивших на конференции, возникает ощущение какой-то необратимости падения в пропасть. Так, представитель Всемирного Банка признался, что не верит в то, что в «арабском мире есть хоть одна страна, которая была бы на 100% стабильна», премьер-министр Турции обвинил Соединенные Штаты в союзе с террористами, сенатор-республиканец из штата Айдахо (США) Джеймс Риш заявил, что действия Северной Кореи могут вызвать «реакцию библейских пропорций», явно предполагая судьбу Содома и Гоморры, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открытым текстом сравнил ядерную сделку с Ираном, заключенную администрацией Барака Обамы в 2015 году, с умиротворением Гитлера на Мюнхенской конференции 1938 года… И было вполне ожидаемо, что, закрывая конференцию, Вольфганг Ишингер подвел печальный итог, напомнив, что мероприятие проходило под девизом «К краю пропасти и обратно?» и далее: «Я надеялся, что мы сможем выбросить вопросительный знак из названия нашей конференции, но, к сожалению, нам не удалось отойти от этого «края пропасти», – подытожил работу конференции В.Ишингер.

И вот на фоне этих алармистских оценок, как очень метко выразился модератор одной из 30 состоявшихся панельных дискуссий на тему «Внутри или вне: страны между Россией и Европой» (с участием Президента Армении Сержа Саргсяна, премьер-министра Молдовы П.Филипа и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам К.Косачева), американский политолог, основатель-президент исследовательской организации «Евразия групп» Ян Бремер отметил, что выступление С.Саргсяна носило в себе исключительно положительный заряд и для всех стало понятно, что Президент РА пытается заполнить пропасть между Брюсселем и Москвой, тем самым констатировав о наличии серьезных проблем в отношениях между ЕС и Россией, США и Россией. «Для маленькой, не имеющей выхода к морю страны это действительно большой вызов. Президент Саргсян показал то, что зачастую забывается в Брюсселе и Вашингтоне: что страны Южного Кавказа, Центральной и Южной Европы и Центральной Азии сталкиваются с трудным и часто вынужденным выбором в своих отношениях с великими державами. В этой ситуации они должны найти исключительные пути для сохранения своих отношений с внешним миром», – именно так оценил выступление Президента РА Сержа Азатовича Саргсяна американский политолог Ян Бремер в беседе с корреспондентом «Арменпресс». Для полноты картины приведем выдержку из оценки, озвученной представителем России Константином Косачевым выступлению С.Саргсяна: «Я уже высказал в социальных сетях свою оценку состоявшейся дискуссии, и я искренне поблагодарил Сержа Азатовича за блестящее выступление, за очень конструктивный вклад в дискуссию, за взвешенный, сбалансированный и очень ответственный анализ того, что происходит и в самой Армении, и в отношениях в регионе, и в более глобальном контексте, где безусловно у Армении есть своя видная и созидательная роль». Такова оценка известного, высоко профессионального российского политика Константина Иосифовича Косачева. Естественно возникает вопрос: а в чем же особенности внешней политики Армении, которая понятна и весьма положительно воспринимается Вашингтоном, Брюсселем и Москвой? Ответ прост – они основаны на честности, прозрачности проводимой Арменией внешней политики, которая реализуется в полном соответствии с Международным правом и 10 основополагающими принципами Хельсинкского Заключительного акта (1975 г.) по безопасности и сотрудничеству в Европе. В подтверждение сказанному приведем лишь небольшую выдержку из выступления Президента Сержа Саргсяна на Мюнхенской конференции по безопасности: «Армения всегда была сторонницей открытого сотрудничества, уважения интересов других и, по возможности, их сопоставления. Мы старались не ставить наших партнеров перед выбором, а где возможно, создавать атмосферу позитивного сотрудничества. Могу сказать, что все наши коллеги, по большому счету, всегда поддерживали эту нашу политику и сделанные в ее результате шаги… Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с чётким осознанием, что он будет наилучшим образом служить развитию нашей экономики, будущему нашей страны. Зафиксированные с момента вступления результаты укрепляют уверенность в принятом нами пути. В то же время, это совершенно не препятствует нашему сотрудничеству с Европейским союзом, в особенности в сфере институциональных реформ и модернизации».

Думается, что именно конструктивная позиция Армении, основанная на сопоставлении интересов своих партнеров по переговорному процессу, представляющих центры силы мировой политики, во многом способствует, например, налаживанию конструктивной работы Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Сопредседатели МГ ОБСЕ, в лице России, США и Франции, вот уже 24-й год, несмотря на все сложности в своих же межгосударственных отношениях, тесно сотрудничают между собой.

Анализируя содержание вышеприведенных документов, можно сделать вывод: вся логика развития событий последних месяцев объективно выдвигает в глобальную повестку мировой политики вопрос о видении Россией своего места и роли в современном мироустройстве. И вот, 1 марта 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. Не вызывает сомнений, что Послание В.В. Путина Федеральному Собранию – прежде всего призыв к лидерам мировых держав сесть за стол переговоров и спасти мир от надвигающейся угрозы ядерной катастрофы. А разного рода комментарии относительности «агрессивности» Послания – ничто иное, как банальное искажение месседжей, содержащихся в Послании. Приведу лишь отдельные выдержки из этого, на мой взгляд, архиважного документа: «Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть (и это очень важно): растущая военная мощь России – это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остается одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней».

Думается, что лидеры государств-центров силы мировой политики ответственно подойдут к этому совету Президента России и подумают «отправить на заслуженный отдых тех, кто живет прошлым и не в состоянии заглянуть в будущее, прекратить раскачивать лодку, в которой мы все находимся и которая называется «Планета Земля»». Уверен, что только такой подход может предотвратить надвигающуюся на нашу планету катастрофу «библейских пропорций».

P. S. 23 февраля 2018 года в Национальном Академическом театре оперы и балета имени Ал.Спендиаряна Президент Армении Серж Саргсян и первая леди Рита Саргсян присутствовали на юбилейном вечере, посвященном 80-летию всемирно известного кинорежиссера, Народного артиста РА Артавазда Пелешяна. Переполненный зал оперы и балета несколько раз стоя рукоплескал своему выдающемуся соотечественнику – Артавазду (Артуру) Пелешяну и буквально взорвался от аплодисментов услышав слова приветствия Президента РА Сержа Саргсяна, адресованные юбиляру и ответное слово Артавазда Пелешяна. «Вы счастливый человек, Вы смогли десятилетиями служить любимому Вами делу, тем самым – армянскому народу, то есть – Армении ... Мы от Вас просим только одного – продолжайте служить нашему народу, потому что нет более великого дела, и, прошу, передайте Ваш опыт нашей молодёжи, мы в этом нуждаемся», – сказал Президент РА.

Мастер Пелешян был краток: «Многоуважаемый Президент Серж Саргсян, мы знаем, что наша страна долгое время находится в военном положении. В этих условиях Вы находите время поддерживать деятелей искусства и помогать им. В их числе также и я. Глубокая благодарность Вам за всё это. Многоуважаемый господин Президент, как хорошо, что Вы есть. Пусть все силы мира будут Вашими».

Как после торжеств признался Артавазд Ашотович, он от волнения не смог сказать очень многое из своих сокровенных мыслей и выразил готовность поделиться ими во время предстоящей пресс-конференции.

В завершение статьи хотелось бы отметить следующее. В празднование юбилея всемирно известного мастера кино был заложен глубокий смысл. Так, если президент Азербайджана Ильхам Алиев готовит свой народ к крово­пролитию, к новой войне с Арцахом, захвату «Иревана, Зангезура ...», то Президент Армении и наш народ чествуют наших великих современников – Национального героя Армении Ованеса Чекиджяна, кавалера ордена Месропа Маштоца Артавазда Пелешяна, при этом прекрасно понимая, что доблестный армянский воин гордится своими великими соотечественниками, глубоко осознает, что он, защищая государственную границу Армении и Арцаха, защищает не только очаги своих родных и близких, но также оберегает великую Армянскую цивилизацию, ее достойных представителей ...

Арташес Гегамян,

депутат Национального Собрания РА

от Республиканской партии Армении,

сопредседатель армянской части

Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА,

руководитель делегации НС РА

в Межпарламентской Ассамблее Православия,

председатель партии «Национальное Единение»