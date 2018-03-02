Франция и США просят РФ оказать давление на Дамаск для выполнения резолюции СБ ООН

Франция и США просят Россию оказать максимальное давление на Дамаск для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора президентов Франции и США Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа, состоявшегося 2 марта.

В нем отмечается, что лидеры двух стран "потребовали немедленного осуществления резолюции 2401, единогласно принятой Советом Безопасности ООН".

"В условиях продолжающихся беспорядочных бомбардировок в районах нахождения гражданского населения, особенно в Восточной Гуте, и продолжающимся ухудшением гуманитарной ситуации президент Франции и его американский коллега подчеркнули необходимость того, чтобы Россия однозначно оказала максимальное давление на Дамаск с тем, чтобы он ясно выразил свое обязательство соблюдать резолюции Совета Безопасности", - говорится в заявлении Елисейского дворца.