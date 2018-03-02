Бако Саакян поздравил с избранием 4-го президента Армении Армена Саргсяна
14:32, 2 Март, 2018
2 марта Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Армену Саргсяну по случаю избрания его на должность Президента Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе президента Республики Арцах.
В послании говорится:
"Многоуважаемый Армен Вартанович!
От имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием на должность Президента Республики Армения!
Уверен, что Ваш большой жизненный опыт, глубокие и многосторонние знания, человеческие качества станут важнейшим залогом полноценного и эффективного выполнения Ваших полномочий.
Надеюсь, что в период Вашего президентства будет продолжено развитие и усиление Республики Армения, укрепится триединство Армения-Арцах-Диаспора, осуществятся многочисленные стратегические программы.
Вновь поздравляю Вас, многоуважаемый господин Саргсян, и желаю крепкого здоровья, успехов в работе и всех благ!"