Автомобили с армянскими номерами, отправляющиеся в Грузию, могут страховаться в онлайн режиме

Автомобили с иностранными номерами, въезжающие в Грузию, с 1 марта будут страховаться в обязательном порядке. Автомобили с армянскими номерами будут страховаться в отделениях «Росгосстраха» в пограничных пропускных пунктах, а на территории Грузии – в отделениях банка «Либерти»

Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Грузии. «Во избежание очередей, транспортные средства можно страховать и в других отделениях указанных обществ (ведутся переговоры и скоро их число будет увеличено), а талкже на сайте www.tpl.ge. Стоимость страховки зависит от вида т/с и срока, как минимум, на 15 дней», - сказано в сообщении.

Страхование позволит возместить возможный физический и материальный вред при ДТП. Медицинские расходы будут возмещены в размере до 15 000 лари, при гибели или увечье – до 30 000 лари. Возмещение по одному случаю составит не более 300 000 лари.

Страховочные расценки следующие:

- для т/с весом не более 3500 кг. и имеющих не более 9 посадочных мест, на 15 дней – 30 лари, на 30 дней – 50 лари, на 90 дней – 90 лари, на год – 295 лари.

- для т/с на 9 и более мест ( с водителем) и автобусов на 15 дней – 45 лари, на 30 дней – 75 лари, на 90 дней – 140 лари, на год – 480 лари.

-грузовые т/с весом 3500 кг и более на 15 дней – 60 лари, на 30 дней – 100 лари, на 90 дней – 17- лари, на год – 610 лари.

-для грузовых прицепов на 15 дней – 14 лари, на 30 дней – 25 лари, на 90 дней -40 лари, на год – 145 лари.