Глава МИД ФРГ потребовал от ЕС решительной реакции на новые пошлины США

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости быстрой реакции ЕС на решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. Как сообщила в пятницу газета Welt, глава немецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что важно не допустить возникновения международного торгового конфликта в связи с новыми ограничениями, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы должны сделать все, чтобы избежать международного торгового конфликта", - заявил министр. По его словам, такое решение американского руководства ставит под угрозу будущее тысяч рабочих мест в Европе, и на это "ЕС должен решительно отреагировать". В этом, по словам министра, "у Вашингтона не должно быть никаких сомнений".

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его страна на будущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.



