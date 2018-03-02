СМИ: BBC снимет фильм по произведениям Терри Пратчетта

Вещательная корпорация BBC анонсировала съемки шестисерийного фильма, основанного на цикле произведений английского писателя-фантаста Терри Пратчетта "Плоский мир" (Discworld, 1983-2015). Как передает Арменпресс, об этом говорится в статье, опубликованной в четверг на портале Deadline.

Сериал выйдет на телеэкраны в 2019 году. Съемки будут проходить в Лондоне, графстве Оксфордшир и Южной Африке.

Как указывает портал, продюсировать фильм вместе с BBC будет компания Narrativia, основанная самим писателем в 2012 году.

Терри Пратчетт родился в городе Беконсфилд на юго-востоке Великобритании 28 апреля 1948 года. Первым большим успехом автора стал роман "Цвет волшебства" - первая книга из цикла "Плоский мир". Всего писатель создал более 70 произведений и был удостоен множества престижных литературных премий. Пратчетт скончался в 2015 году.