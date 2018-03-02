Метрополитен-музей в Нью-Йорке ввел фиксированную плату за вход для части посетителей

Метрополитен-музей с начала марта частично отказался от существовавшей с 1970 года системы оплаты входных билетов по принципу "плати сколько можешь". Как передает Арменпресс, об этом корреспондент ТАСС сообщил в четверг представитель пресс-службы одного из крупнейших в мире музеев.

"Да, мы изменили систему и ввели плату за вход для части посетителей", - сказал он.

Действовавшая ранее система "плати сколько можешь" отныне распространяется только на студентов из штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, а также на всех жителей штата Нью-Йорк. Туристы из других штатов и иностранцы должны будут в обязательном порядке платить за посещение музея: взрослые - $25, пенсионеры - $17. Дети в возрасте до 12 лет смогут проходить в музей бесплатно. Также право бесплатного посещения имеют члены музейного сообщества, оказывающие финансовую поддержку музею на сумму от $80 до $600 в год и "патроны музея" - те, кто оказывает музею поддержку на сумму от $1200 до $3500 в год.

Как сообщила администрация музея, билеты, приобретенные за полную стоимость, будут действительны в течение трех дней для посещения всех трех зданий музея - на Пятой авеню в центре Манхэттена, а также зданий "Мет-Брейер" (Met Breuer) на Мэдисон-авеню и "Мет Клойстерс" (Met-Cloisters) на севере Манхэттена на берегу реки Гудзон.

По мнению руководителя департамента культуры нью-йоркского муниципалитета Тома Финкелперла, новая политика "даст музею прочную основу для продолжения различных программ".

Метрополитен-музей был создан в 1870 году и сейчас является крупнейшим в США. В его собрании около 2 млн произведений искусства - от времен Древнего Египта, Греции и Рима до современного искусства. Ежегодно музей посещают около 7 млн человек.