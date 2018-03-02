Нидерланды намерены вдвое сократить объемы пищевых отходов к 2030 году

Нидерланды намерены приступить к выполнению плана для сокращения в два раза пищевых отходов к 2030 году в соответствии с рекомендациями ЕС и ООН. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал RTL.

Программа, разработанная министерством сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Нидерландов совместно с частным сектором и организациями по защите окружающей среды, будет официально запущена 20 марта.

Как рассказал эксперт по устойчивым системам производства и сбыта продовольственной продукции Тойне Тиммерманс, возглавлявший группу консультантов, которые разрабатывали план, на данном этапе к проекту согласились присоединиться 25 компаний. Это немного, заметил он, однако среди них присутствуют такие международные гиганты, как Unilever, Ahold Delhaize и McDonalds. "Мы планируем, что к концу года к проекту присоединятся 100 компаний, затем мы поставим цель в 200 участников и так далее", - подчеркнул Тиммерманс.

В соответствии с планом, представители частного сектора должны будут ежегодно предоставлять отчеты о том, как они избавляются от излишков продуктов и какие меры принимают, чтобы минимизировать количество пищевых отходов.

По данным телеканала, отдельное внимание будет уделено повышению осведомленности среди потребителей, на которых лежит ответственность за почти половину всех пищевых отходов. Согласно недавним исследованиям, каждое домохозяйство в среднем в год выбрасывает 41 кг продуктов и 57 литров жидкостей, таких как молоко и соки.