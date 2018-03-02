За два месяца налоговые доходы в Армении выросли на 12%

Налоговые и таможенные доходы в госбюджет за январь-февраль текущего года составили 183.9 млрд драм, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. больше на 12%.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сообщил первый заместитель председателя Комитета по госдоходам Карен Брутян.

По его словам, по сравнению с прошлым годом на 12,2% выросли уплаченные налоги с торговли, без учета таможенных выплат. «По крупным и средним налогоплательщикам рост составил 104%, малым – 19,5%. Такие темпы роста являются результатом экономической активности и законодательных изменений, что позволяет говорить о росте налоговых доходов за счет сокращение тени», - сказал К. Брутян.

Налоговые и таможенные доходы в госбюджет в 2017 г. составили 1 триллион 201.6 милиардов драм, включая суммы возврата НДС, что превышает прошлогодние показатели на 124,7 млрд драм, или на 11,6 %. Рост обеспечен без переплат; за 2017 г. они снизились на 13.1 млрд драм, или на 9 %.