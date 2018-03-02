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Саудовские власти утвердили правила лицензирования кинотеатров


Власти Саудовской Аравии в четверг открыли дорогу для кинопроката в стране впервые за почти 40 лет, утвердив правила для выдачи лицензий кинотеатрам. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Новые правила предусматривают три вида лицензий: на учреждение кинотеатра, на ведение деятельности по кинопоказу и на постоянный или временный показ киноленты. Информации о сроках начала выдачи лицензий не приводится.

После заседания министр культуры и информации страны Авад бен Салех аль-Авад отметил, что сектор кинематографа важен для культурного и творческого богатства.

В январе Саудовская Аравия провела первый почти за 40 лет публичный кинопоказ. Публичная демонстрация фильмов в кинотеатрах была запрещена в Саудовской Аравии еще в 80-х годах прошлого века под давлением религиозных священнослужителей, считавших публичные собрания и развлекательные мероприятия "рассадником порока".


 




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