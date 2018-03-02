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В НС стартовало голосование по выборам члена КС


В Национальном собрании стартовало голосование по выборам члена КС.

Как сообщает «Арменпресс», на должность члена Конституционного суда выдвинута кандидатура Грайра Товмасяна.

Голосование продолжится до 14.00, после чего председатель парламентской временной счетной комиссии Гагик Меликян опубликует итоги голосования.


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