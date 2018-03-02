Опрос: все больше американцев не представляют свою жизнь без социальных сетей

Многие американцы - 40% - заявили, что им будет трудно отказаться от общения в социальных сетях и использования интернет-сервисов. Это показали обнародованные в четверг результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного сотрудниками исследовательского центра Pew Research Center, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как подчеркивают эксперты, еще четыре года назад не были готовы расставаться с социальными сетями 28% респондентов.

Опрос выявил прямую зависимость между возрастом и привязанностью к социальным сетям: в группе от 18 до 24 лет 51% участников указали, что не представляют свою жизнь без интернет-сервисов, от 25 до 29 лет - 40%, от 30 до 49 лет - 43%, от 50 лет и старше - 33%.

В пятерку наиболее популярных социальных сетей среди взрослых граждан США вошли: видеохостинг YouTube - 73%, Facebook - 68%, сервис обмена фотографиями Instagram - 35%, интернет-сервис Pinterest - 29% и сервис для мгновенного обмена сообщениями Snapchat - 27 %. Далее следуют сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn - 25% пользователей, сеть микроблогов Twitter - 24% и мессенджер WhatsApp - 22%.

Средний американец использует, как правило, сразу три из этих восьми ресурсов. В возрастной группе от 18 до 29 лет - четыре сети, от 30 до 49 лет - три, от 50 до 64 лет - две и от 65 лет - только одну.

Молодежь (от 18 до 24 лет) предпочитает в основном общаться в Snapchat (78%) и Instagram (71%).

У женщин особой популярностью пользуется Pinterest - 41% по сравнению с 16% мужчин.

74% пользователей Facebook посещают этот ресурс как минимум один раз в день. То же самое делают 63% пользователей Snapchat и 60% пользователей Instagram.

В исследовании, проведенном 3-10 января, приняли участие свыше 2,2 тыс. американцев. Погрешность не превышает 2,4%.





