Вопрос гражданства Армена Саргсяна не должен был стать предметом обсуждения: Арпине Ованнисян

Вице-спикер Национального собрания Арпине Ованнисян считает, что вопрос гражданства избранного 4-м президентом Армении Армена Саргсяна не должен был становиться предметом обсуждения, поскольку тот представил все обоснования.

“Согласно положениям британского закона, для некоренных жителей Британии, в случае, если у них двойное гражданство, гражданство Великобритании прекращается с момента подачи заявления”, - сказала Ованнисян.

Как сообщает «Арменпресс» , на замечание о том, что оппозиционные депутаты требуют, чтобы Армен Саргсян опубликовал документы, которые доказывают, что он не гражданин Великобритании, Арпине Ованнисян сказала: “Посчитает ли господин Саргсян целесообразным публиковать эти документы и когда он сочтет это целесообразным, вопросы, которые должны быть направлены не мне, а господину Саргсяну”.