Арам Саргсян уверен, что Армен Саргсян желает оставить свой след в истории Армении

Депутат от фракции “Елк” Арам Саргсян уверен, что новоизбранный президент Армении Армен Саргсян желает остаться в истории Армении как человек, внесший свой вклад. В беседе с журналистами Арам Саргсян подчеркнул, что его обрадовало, что в своем выступлении в НС Армен Саргсян затронул также вопрос водных ресурсов. “Теперь нас двое в этой теме. Если он действительно сможет этот вопрос решить, используя свои связи и возможности, то будет очень хорошо. Это очень серьезная программа”, - подчеркнул Арам Саргсян.

Как сообщает «Арменпресс», коснувшись вопроса гражданства Армена Саргсяна, Арам Саргсян подчеркнул, что он должен представить соответствующие документы о том, что в 2011 году он отказался от гражданства Великобритании, поскольку это очень важный вопрос, и он всегда будет преследовать его.

“Я очень бы хотел, чтобы он представил эту справку. Думаю, что это нужно не только ему, но и нашей общественности”, - сказал депутат.

Арам Саргсян также отметил, что ему было бы достаточно увидеть заявление, которое Армен Саргсян представил для отказа от гражданства Великобритании.