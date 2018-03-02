“Европейские друзья Армении»: избрание Армена Саргсяна – важный поворот в политике Армении

Международная общественная организация “Европейские друзья Армении» приветствует избрание Армена Саргсяна на должность четвертого президента РА.

«Арменпресс» представляет сообщение, распространенное этой организацией.

«Избрание Армена Саргсяна на должность президента – важный поворот в политике Армении. Этому историческому моменту предшествовали изменения в Конституции страны, проведенные в 2015 г. Оно знаменует переход страны от полупрезидентской системы к парламентской.

Этот переход, будучи созвучен системе правления ряда европейских стран, означает передачу исполнительной власти правительству и премьеру, однако не менее важны и представительские функции, сохраняемые за президентом.

Сохраняя беспристрастность и «руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами» (п. 3 ст. 123 Конституции РА), президент выражает интересы всех граждан и олицетворяет единство нации. Ожидается, что за 7-летний срок своего правления президент А. Саргсян будет стоять вне партийной борьбы, будет надпартийным руководителем и станет действовать независимо от парламента и правительства. Таким образом, он сможет на местном уровне содействовать реформам в интересах всех граждан, а на международной арене выступать от имени всей страны.

Это изменение содержит также четкий адрес, в каком направлении решило двигаться армянское общество. В отличие от сформировавшихся у соседей авторитарных режимов, Армения в последние годы реализует положительные реформы, особенно в сфере демократии, прав человека, превалирования права, укрепления судебной системы, развития и управления общественных и социальных институтов. Эти реформы в последующем также будут поощряться и получать поддержку реализацией программы Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС.



«Международная общественная организация “Европейские друзья Армении» («EuFoA») желает президенту Саргсяну успехов в укреплении и реформировании связей Армения-ЕС во имя справедливого, благополучного и демократического общества и государства».