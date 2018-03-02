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В Ереване выявлен случай незаконной купли-продажи оружия


Совместными усилиями сотрудников ССС и ГУ Уголовного розыска полиции 1 марта в Центральный отдел полиции был подвергнут приводу Акоп Мелтонян по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.

Как сообщили  «Арменпресс»  в службе информации полиции РА, при досмотре автомобиля 50-летнего Акопа Мелтоняна обнаружен пистолет Макарова, обойма с 8-ю 9-мм. патронами и 8 патронов того же калибра в полиэтиленовом пакете. Последующие действия полиции выяснили, что Акоп Мелтонян приобрел оружие у Карлена  Арутюняна, при посредничестве Ерванда Арутюняна.  Двое последних были обнаружены в тот же день и подвергнуты приводу в Центральный отдел полиции Еревана.

При обыске у К. Арутюняна обнаружены доллары и драмы, по предварительным данным, полученные в виде уплаты.

Возбуждено уголовное дело. Все трое арестованы.




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