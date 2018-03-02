В руках Ким Кардашьян обнаружили телефон из прошлого

В сети обратили внимание на телефон телезвезды и участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян, которая появилась на публике с раскладушкой Ferrari в розовом цвете, передает Арменпресс.

Кардашьян уже демонстрировала телефон, популярный в начале 2000-х годов, в своем Snapchat. Портал Unicorn Mermand предположил, что новый гаджет знаменитости может спровоцировать очередную моду на телефоны-раскладушки. Журналисты также вспомнили о существовании культовой модели Motorola Razr V3, которая когда-то была популярна.

Телефон, обнаруженный в руках телезвезды, до сих пор находится в продаже и стоит около 152 долларов.

Издание BuzzFeed заметило, что, несмотря на появление с новым аксессуаром на публике во время поездки в Токио, Кардашьян продолжает пользоваться своим iPhone для звонков и соцсетей.