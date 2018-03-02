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Постоянное представительство РА в ООН организовало музыкальный вечер


Постоянное представительство РА в ООН 28 февраля в нью-йоркской церкви св. Вардана организовало вечер камерной музыки. Об этом «Арменпресс»  сообщили в службе информации МИД РА.

Перед началом мероприятия с приветственным словом выступил Постоянный представитель Армении при ООН посол Зограб Мнацаканян.

На вечере выступили известные артисты скрипач Левон Чилингарян, виолончелист Сурен Багратуни и пианист Карен Акопян с исполнением произведений Гайдна, Хачатуряна, Овунца и Бабаджаняна.

 На вечере присутствовали руководители диппредставительств при ООН, дипломаты, работники секретариата ООН и представители армянской диаспоры.




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