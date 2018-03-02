Армен Саргсян примет полномочия президента РА на специальном заседании парламента 9 апреля

Новоизбранный президент Армении примет полномочия на специальном заседании парламента 9 апреля. Как сообщает «Арменпресс», об этом после подведения итогов голосования по выборам президента заявил председатель НС Ара Баблоян.

“Президент Республики Армения примет полномочия на специальном заседании НС, который состоится в день истечения полномочий действующего президента. Следовательно, специальное заседание состоится 9 апреля”, - сказал Баблоян.

Он сообщил, что порядок проведения специального заседания определяется по предложению председателя НС и решением Совета Национального собрания. “Решение Совета вам будет предоставлено”, - заключил Баблоян.

Вице-спикер парламента Арпине Ованнисян в беседе с журналистамо отметила, что 9 апреля, когда истекут полномочия действующего президента и новый президент вступит в свои права, в отставку подаст также правительство Армении.