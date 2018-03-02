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Как выглядит китовая акула: уникальные кадры


Средний размер китовой акулы – от 6 до 16 метров. Сегодня она относится к вымирающим видам. В отличие от своих сородичей, она не хищник. Основа её рациона – мальки и планктон. Чаще всего ученые обнаруживают китовых акул возле Галапагосских островов, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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