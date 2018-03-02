Армен Саргсян избран 4-м президентом Армении

Национальное собрание избрало 4-го президента Армении. Как сообщает «Арменпресс», за кандидатуру Армена Саргсяна проголосовали 90 депутатов, против – 10.

Об этом сообщил председатель временной счетной комиссии НС Гагик Меликян. “В голосовании приняли участие 101 депутат. В урне был 101 бюллетень, один из которых был признан недействительным. Таким образом, Армен Саргсян избран президентом Республики”, - сказал Меликян.