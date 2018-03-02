Сборная Армении по баскетболу поднялась в классификационной таблице FIBA

Сборная Армении по баскетболу поднялась на одну строчку в классификационной таблице FIBA и сейчас занимает 88-ую горизонталь.

Как передает «Арменпресс», FIBA опубликовала новую рейтинговую таблицу, где сборная Армении поднялась на строчку выше, на 88-ую горизонталь. 25 февраля команда под руководством Никши Бавцевича со счетом 84:65 обыграла сборную Албании, которая спустилась на 10 строчек и теперь занимает 91 место.

Следующий соперник нашей сборной команда Дании, также спустилась на две позиции и занимает 72 место.