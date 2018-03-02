У каждого из нас, есть фильмы, которые десятилетиями сохраняются в памяти. Для меня это фильмы Феллини, Антониони, Сиднея Поллака, Милоша Формана. Из армянских фильмов к этому ряду можно отнести картины Амо Бекназаряна, Генриха Маляна, а из режиссеров следующего поколения – «Песню прошедших дней» и «Танго нашего детства» Альберта Мкртчяна. Если бы он снял только эти две картины, уже считался бы классиком армянского кино. Это факт, особенно в случае с «Танго».

Почти все его фильмы сняты в жанре армянского неореализма. В их основе воспоминания его детства, где «я» слилось с «мы», превратилось в сценарий и фильм. Он снял короткометражные «Фотографию» и «Памятник», затем «Горнило», «Лучшую половину жизни», «Крупный выигрыш», «Песню прошедших дней» и «Танго нашего детства», «Дыхание» и «Веселый автобус». Он не изменял армянскому кино. «Песня прошедших дней» и «Танго нашего детства» идут по тому пути, по которому прошли фильмы Генриха Маляна.

Его фильмы были историчны и современны, эпичны и личны, веселы и драматичны.

«Танго нашего детства» стал призером Венецианского фестиваля; весь мир заговорил о магии армянского кинематографа, а Галя Новенц, исполнительница главной роли, получила приз за лучшую женскую роль.

Он рассказывал с экрана легенду армянина, о его страданиях, любви, горе, радости. Его фильмы – выражение сердца и души режиссера. Его фильмы о жизни и страданиях предков и современников… Потому что не он следовал за талантом, а талант – за ним.

АЛЬБЕРТ МКРТЧЯН САМ БЫЛ СВОИМИ ФИЛЬМАМИ…

Роберт Матосян

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