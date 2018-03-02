Пекин предупредил Тайбэй, о неприятностях за дальнейшие связи с США

Официальные власти Китая после одобрения США законопроекта об укреплении связей Вашингтона и Тайбэя публично предупредили тайваньскую сторону о "неприятностях", если они и дальше будет полагаться на иностранную поддержку, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сенат США одобрил законопроект, который призван укрепить связи Вашингтона и Тайбэя и упростить процедуру реализации контактов между официальными лицами США и администрацией Тайваня. Согласно принятому документу, американские чиновники могут беспрепятственно посещать остров и проводить встречи с представителями тайваньской администрации.

"Мы хотим со всей серьезностью предупредить тайваньскую сторону: не нужно полагаться на иностранную поддержку, в противном случае можно навлечь на себя неприятности", — заявил в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань, слова которого приводит агентство Синьхуа.