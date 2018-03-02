Верховный орган партии АРФ Дашнакцутюн приветствовал решение президента РА об аннулировании процедуры подписания армяно-турецких протоколов. Как сообщили «Арменпресс» в офисе партии, Верховный орган назвал этот шаг давно ожидаемым действием.

«Партия АРФ Дашнакцутюн решительно выступала против этих протоколов, поскольку в них содержался ряд неприемлемых условий и дискуссионные формулировки. Время показало, что наше беспокойство было оправданным. В преддверии 100-летия Геноцида Турция решала свои тактические задачи, одновременно пробуя выдвигать свои предусловия.

Неоспоримо, что усилия по нормализации отношений Армения-Турция провалились из-за политики Турции. Впредь очевидно все банкротство турецкой дипломатии и факт ее ненадежности как партнера. Необходимо констатировать, что нынешние власти Турции не готовы встать лицом к лицу перед своей историей и установить отношения без предусловий.

Нужно приветствовать тот факт, что за прошедшие годы армянская политическая мысль правильно оценила ситуацию и происходящее и предприняла соразмерные шаги по нейтрализации намерений Турции. Аннулирование процедуры подписания армяно-турецких протоколов стало результатом также и нашей всеармянской борьбы, достижением всех ее участников, примкнувших к этой борьбе политических и общественных организаций, всего нашего народа.

Мы убеждены, что нормализация армяно-турецких отношений необходима, но она должна проходить по законам цивилизованного мира и ни в коем случае не должна подвергать опасности наши государственные и национальные интересы и непреходящие права армянского народа», - сказано в заявлении АРФД.