Сборная Армении по тяжелой атлетике отправилась в Украину

Мужская сборная Армении по тяжелой атлетике отправилась на сборы в Украину. Как сообщает «Арменпресс», сборы в Украине продлятся 16 дней, и в них примут участие не только взрослые тяжелоатлеты, но и представители молодежные сборные. В сборах, из-за полученной травмы, не примет участия Андраник Карапетян.