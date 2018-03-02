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Сборная Армении по тяжелой атлетике отправилась в Украину


Мужская сборная Армении по тяжелой атлетике отправилась на сборы в Украину. Как сообщает «Арменпресс», сборы в Украине продлятся 16 дней, и в них примут участие не только взрослые тяжелоатлеты, но и представители молодежные сборные. В сборах, из-за полученной травмы, не примет участия Андраник Карапетян.


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