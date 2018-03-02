Серж Саргсян поздравил дипломатов Армении с профессиональным праздником

Президент Армении Серж Саргсян направил приветственное послание в связи с днем дипломатического работника. Как сообщили «Арменпресс» в службе информации администрации президента, в послании сказано:

«Уважаемые дипломаты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

После восстановления независимости Армении наша дипломатическая служба достигла существенных достижений, в результате чего наша страна сегодня на международной арене выступает как надежный, предсказуемый и ответственный партнер. В этом большая заслуга центрального аппарата министерства иностранных дел и дипломатов, работающих в почти шести десятках наших представительств за рубежом. Ваша преданность работе заметна и оценена по достоинству.

У нас большие ожидания от армянских дипломатов: обеспечение соответствующих условий для мирного и устойчивого развития нашей страны, укрепление авторитета Армении на международной арене и приложение усилий для решения жизненно важных вопросов нашего народа. У нас еще много работы особенно по части мирного решения проблемы Нагорного Карабаха и признания мировым сообществом права свободного самоопределения его народа.

Как и в прошлые годы, в 2018 г. наша дипломатическая повестка дня весьма насыщенна. В октябре Ереван будет принимать форум международной организации Франкофонии, который по своей значимости и объему работы, я убежден, будет беспрецедентным в истории независимой Армении.

Я уверен, что вы приложите все старания и свой опыт для его проведения на самом высоком уровне.

Уважаемые дипломаты!

Желаю вам продуктивной деятельности, сил и усердия для служения Республике Армении во имя безопасного и благополучного будущего нашей Родины.