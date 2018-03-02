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Сурен Караян принял делегацию во главе с заместителем министра промышленности Беларуси


Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян принял делегацию во главе с заместителем министра промышленности Беларуси Дмитрием Корчиком. В ее составе представители различных белорусских компаний. Об этом  «Арменпресс»  сообщили в службе информации министерства.

Во время встречи были обсуждены вопросы армяно-белорусского экономического сотрудничества. Стороны обратились к процессу выполнения достигнутых договоренностей, в том числе, сотрудничеству с Белорусским банком развития. Было отмечено, что его представители в ближайшие месяцы посетят Армению для укрепления сотрудничества с корпорацией развития и инвестиций Армении.

Обсуждены также вопросы организации экспорта в третьи страны, перспективы СЭЗ «Мегри», основание промышленной кооперации и ряд других вопросов.

С. Караян и Д. Корчик обсудили с участниками встречи подробности визита деловой делегации предпринимателей, вопросы организации необходимых встреч. С. Караян отметил, что следит за процессом визита и выразил надежду, что он окажется эффективным для расширения  армяно-белорусского экономического сотрудничества.

Предусмотрены встречи предпринимателей  из Белоруссии в государственных органах и частных компаниях для обсуждения вопроса  организации сборочного цеха транспортных средств, рассмотрения возможностей сотрудничества в сфере сельхозтехники.




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