Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян принял делегацию во главе с заместителем министра промышленности Беларуси Дмитрием Корчиком. В ее составе представители различных белорусских компаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства.

Во время встречи были обсуждены вопросы армяно-белорусского экономического сотрудничества. Стороны обратились к процессу выполнения достигнутых договоренностей, в том числе, сотрудничеству с Белорусским банком развития. Было отмечено, что его представители в ближайшие месяцы посетят Армению для укрепления сотрудничества с корпорацией развития и инвестиций Армении.

Обсуждены также вопросы организации экспорта в третьи страны, перспективы СЭЗ «Мегри», основание промышленной кооперации и ряд других вопросов.

С. Караян и Д. Корчик обсудили с участниками встречи подробности визита деловой делегации предпринимателей, вопросы организации необходимых встреч. С. Караян отметил, что следит за процессом визита и выразил надежду, что он окажется эффективным для расширения армяно-белорусского экономического сотрудничества.

Предусмотрены встречи предпринимателей из Белоруссии в государственных органах и частных компаниях для обсуждения вопроса организации сборочного цеха транспортных средств, рассмотрения возможностей сотрудничества в сфере сельхозтехники.