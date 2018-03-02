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США одобрили поставки ПТРК Javelin Украине на сумму $47 млн


Американская администрация приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в $47 млн. Как передает Арменпресс, об этом объявило в четверг управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency).

Как отмечается в заявлении, "правительство Украины запросило поставки 210 ракет Javelin, а также 37 ПТРК Javelin". В нем также уточняется, что в сумму контракта, которая не превысит $47 млн, войдет также обучение украинских военнослужащих применению этого вида оружия.


 




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