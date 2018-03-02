США планируют испытать гиперзвуковое оружие в 2019 году

Пентагон заявил, что ведет работу в области гиперзвуковых технологий. Испытательные полеты оружия такого типа начнутся в 2019 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай", — заявил глава Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) Стивен Уокер.

Он отметил, что ведомство еще осенью попросило об увеличении бюджета для исследований в области гиперзвуковых технологий.

В четверг президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил о создании системы "Авангард", способной совершать полеты на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.