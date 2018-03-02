Еврокомиссия пообещала ответные меры на американские пошлины на сталь и алюминий

Европейская комиссия (ЕК) заявила вечером в четверг, что принимает к сведению заявление президента США Дональда Трампа о введении ограничений на импорт стали и алюминия в виде повышенной пошлины.

"Мы решительно сожалеем об этом шаге, который, как представляется, являет собой явное действие с целью защиты собственной промышленности США и не оправдывается национальной безопасностью", - заявил в связи с этим демаршем председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Протекционизм не может быть ответом на наши общие проблемы в сталелитейном секторе. Вместо того чтобы предложить решение, этот шаг может только усугубить ситуацию", - считает глава ЕК.