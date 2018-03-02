Исполнительный директор центра стратегических инициатив доложил президенту РА о проделанной работе

Во время рабочей встречи с президентом РА С. Саргсяном исполнительный директор центра стратегических инициатив Александр Хачатурян доложил президенту о проделанной в 2017 г. работе, об основных направлениях деятельности и программах на 2018 г.

Как сообщили Арменпресс» в службе информации администрации президента, А. Хачатурян доложил, в частности, о реализованных программах, сформированных в результате взаимодействия с госструктурами, другими заинтересованными сторонами и лицами в приоритетных сферах общественного управления, образования, налогового и таможенного администрирования, права, туризма, сельского хозяйства, информатики и высоких технологий, направленных на их реформирование, представил результаты работ, осуществленных по замечаниям после посещения президентом 22 февраля прошлого года центра стратегических инициатив.

Были представлены наиболее значимые программы в каждой сфере, а также подробности организации общественных слушаний по разработке стратегии развития Армении на период до 2030 г.

А. Хачатурян подробно доложил также о совместной работе с рядом международных и отечественных организаций и фондов, направленных на развитие экономики страны, привлечение инвестиций.

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