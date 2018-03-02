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Глава аппарата сотрудников Белого дома считает переход на нынешнюю должность карой свыше


Глава аппарата сотрудников Белого дома и ключевой советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Келли меньше всего в жизни хотел покидать пост министра внутренней безопасности ради перехода на работу в американскую администрацию и считает это карой свыше. Такое мнение он выразил в четверг на мероприятии, посвященном 15-летию министерства внутренней безопасности в Вашингтоне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Последнее, что я хотел, это прощаться с самой большой честью, которая мне выпала в жизни, - быть министром внутренней безопасности. Но я сделал что-то не так, и Бог наказал меня", - сообщил Келли.

Он перешел на работу в Белый дом в июле после ухода оттуда бывшего главы аппарата Райнса Прибаса. Место руководителя министерства внутренней безопасности сейчас занимает Кирстьен Нильсен.

 




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