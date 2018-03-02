Глава ЕП объявил о готовности возглавить правоцентристское правительство Италии

Председатель Европарламента Антонио Таяни готов возглавить правительство Италии в случае победы правоцентристской коалиции на грядущих 4 марта парламентских выборах. Об этом политик, входящий в партию Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", написал в четверг вечером в своем Twitter.

"Благодарю Берлускони за его доверие и соглашаюсь на его предложение послужить Италии. Сейчас решение за избирателями и президентом республики", - написал 64-летний политик, один из исторических соратников Берлускони, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Несколькими минутами ранее Берлускони объявил в эфире телепрограммы Matrix, что Таяни готов возглавить правительство Италии. Экс-премьер уже ранее называл его имя как возможного кандидата в премьеры. При этом Таяни не баллотируется в парламент и пока не подавал в отставку с поста председателя ЕП.



