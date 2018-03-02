Ашот Манукян принял участие в совещании руководителей уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС в сфере энергетики

Министр энергетической инфраструктуры и природных ресурсов Армении А. Манукян 1 марта в Москве принял участие в совещании руководителей уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС в сфере энергетики. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации министерства.

Было обсуждено соглашение о едином рынке электроэнергетики ЕАЭС. Участники совещания обменялись мнениями о спорных положениях, уточнили подходы отдельных стран. По всем обсуждаемым вопросам достигнуты полное взаимопонимание и договоренности.

В рамках совещания министр А. Манукян провел отдельные встречи с членом коллегии (министром) по энергетике и инфраструктуре в ЕЭК Эмилем Калкиевым, заместителем министра энергетики РФ Вячеславом Кравченко, председателем госкомитета Киргизии по промышленности, энергетике и использованию недр Уланбеком Рыскуловым.

Во время отдельной беседы с заместителем министра энергетики Беларуси Вадимом Закревским были обсуждены основные проблемы формирования единого рынка электроэнергетики и газа, подходы двух государств и механизмы ценообразования.