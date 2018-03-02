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Премьер-министр Грузии прибыл в Армению


Делегация, возглавляемая премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили прибыла с официальным визитом в Армению. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министра Грузии встретил в аэропорту “Звартноц” премьер-министр Армении Карен Карапетян.

В составе делегации первый заместитель премьера, министр экономики и стабильного развития Грузии Димитри Кумсишвили, вице-премьер, министр ИД Михеил Джанелидзе, министр обороны Леван Изориа, министр финансов Мамука Бахтадзе, другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрены встречи с президентом и премьер-министром Армении.

В правительстве состоится беседа тет-а-тет Карена Карапетяна и Гиорги Кеювирикашвили, после чего состоится встреча в расширенном составе. По завершению переговоров премьер-министры двух стран выступят с итоговыми заявлениями.

Премьер-министр Грузии посетит также Мемориал Цицернакаберд, где воздадут дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Квирикашвили посетит также Центр креативных технологий “Тумо”.


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